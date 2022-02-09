Словаччина передає Україні свої МіГ-29: чим вони кращі за наші

Військово-повітряні сили Словаччини провели церемонію прощання зі винищувачами МіГ-29, які тепер будуть передані на озброєння Україні.

У Словаччини є 11 винищувачів МІГ-29



Про це повідомили у ВПС Словаччини.

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На озброєнні словацької армії є 11 винищувачів МІГ-29. Мова йде про 9 літаків модифікації МіГ-29AS та два МіГ-29UBS.

Чим словацькі винищувачі МіГ-29 кращі за українські?

У 2000-х років всі борти пройшли модернізацію до версії AS. Поліпшення торкнулися радіолокаційного прицільного комплексу. Було встановлено РЛПК «Топаз» з більшою дальністю дії та здатністю протистояти перешкодам. Льотчики отримали можливість стріляти відразу за двома цілями.

Оновлено також двигуни, за рахунок чого загальний ресурс літаків було продовжено до 2035 року.

Зміни торкнулися й апаратури літака. МіГ-29 отримав новий багатофункціональний дисплей, а також оновлену апаратуру зв’язку та навігації за стандартом НАТО.

Тэги: Словакия, Словаччина