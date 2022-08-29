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13:26 29 Августа 2022 Просмотров 128   КомментариевКомментарии

ЗСУ розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України

ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

ЗСУ пішли у масштабний наступ на Херсонщині

Про це у коментарі Громадьскому повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

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У Оперативному командуванні «Каховка» зазначили, що ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. HIMARS знищили практично всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський.

«Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території», — вказують там.

Як повідомляли Vlasti, в напрямку Херсона українські військові вибили зі своїх позицій бойовиків “ДНР”, а російські десантники вимушені були втекти з поля бою.

Крім того, з ранку на Херсонщині ЗСУ завдали кілька потужних ударів по базам і складам окупантів.

Тэги: херсон
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