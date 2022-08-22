Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області
З Кремля російським військам надійшла вказівка вийти на кордон Донецької області до 15 вересня.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Тому, за його словами, знов оновилась підготовка до «референдуму». Окупанти намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно.
“Одночасно голови ОСББ та КСН отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При цьому дата не оголошується, кажуть, що поінформують додатково”, – зазначив Андрющенко.
Також він розповів, що роботи в Маріупольському порту майже зупинені. Окупанти не змогли запустити роботу в повну потужність через недостатність напргуи електрики, пошкодження портових кранів та затоплену Меотиду.