Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області

З Кремля російським військам надійшла вказівка вийти на кордон Донецької області до 15 вересня.

Перед окупантами поставили черговий термін виходу на кордон Донецької області



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Тому, за його словами, знов оновилась підготовка до «референдуму». Окупанти намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно.

“Одночасно голови ОСББ та КСН отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При цьому дата не оголошується, кажуть, що поінформують додатково”, – зазначив Андрющенко.

Також він розповів, що роботи в Маріупольському порту майже зупинені. Окупанти не змогли запустити роботу в повну потужність через недостатність напргуи електрики, пошкодження портових кранів та затоплену Меотиду.

Тэги: Донецк, Донецьк