НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
15:39 29 Августа 2022 Просмотров 366   КомментариевКомментарии

Звільнення Херсону не буде швидким: у окупантів три лінії оборони

Звільнення Херсону від окупантів не буде швидкою операцією, оскільки вони звели три лінії оборони.

ЗСУ зробили лише першу спробу наступу

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, українські військові почали лише перші спроби прориву поблизу Херсона, ймовірно там, де ворог має проблеми через порушену логістику.

«Ми вже робили такі спроби, ми просувалися вперед (біля Херсона – ред.), і були такі повідомлення, що ми там прорвали першу лінію оборони, навіть другу лінію оборони. Я думаю, що це пробний шанс ЗСУ стосовно оборони російських військ», – зазначив експерт.

Він також додав, що українські військові могли значно пошкодити логістичну мережу російських окупантів на півдні. Тому їхні підрозділи відчувають брак палива та боєприпасів.

«Це може бути робота стосовно порушення логістики. Можливо, була доведена ситуація до такого рівня, що боєздатність цих частин значно зменшилась за рахунок недопостачання їм там палива, боєприпасів, продовольства», – сказав Жданов.

Водночас він підкреслив, що російська армія побудувала біля Херсона декілька ліній оборону, а звільнення міста не буде швидкою військовою операцією.

«Казати, що завтра ми вже підемо звільняти Херсон – ні. До речі, там ще дві лінії оборони. Вони побудували три лінії оборони перед Херсоном. Це перша спроба, і вона вдала», – сказав експерт.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.08.2022 13:26
ЗСУ розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України
ТОР
29.08.2022 13:13
ЗСУ нанесли потужні удари по базам і складам окупантів на Херсонщині: що відомо
ТОР
29.08.2022 10:44
Вбивство Ковальова на Херсонщині: з’явилися подробиці
blog comments powered by Disqus
Окупанти обстріляли центр Миколаєва: є загиблі

16:17 Україна

Звільнення Херсону не буде швидким: у окупантів три лінії оборони

15:39 Україна

Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області

14:15 Світ

ЗСУ розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України

13:26 Україна

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: ворог тікає зі своїх позицій

12:48 Україна

ЗСУ знищили установку С-300, якою окупанти обстрілювали Миколаїв

10:27 Україна

У російській армії почався дефіцит ППО

10:22 Світ

Після вибухів під Севастополем спалахнула пожежа на колишній військовій частині

08:42 Україна

Вибухова ніч на Херсонщині: ЗСУ вдарили по мостах, складах та базах окупантів

06:43 Україна

На Херсонщині вбили екснардепа-колаборанта Олексія Ковальова

06:14 Україна

Наталію Вовк, яку Росія називає вбивцею Дарії Дугіної, знайдено мертвою в Австрії – ЗМІ

15:53 Світ