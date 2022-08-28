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17:42 29 Августа 2022 Просмотров 161   КомментариевКомментарии

В Мелітополі пролунало чотири потужних вибухи: над містом дим

В окупованому Мелітополі близько 17:10 пролунало чотири потужних вибухи.

Після вибухів в небо здійнялися стовпи диму

Про це повідомили місцеві мешканці та Telegram-канали.

Також підтвердив інформацію мер міста Іван Федоров.

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Попередньо, вибухи сталися в північній частині міста. Вочевидь, на базі окупантів на військовому аеродромі.

Після вибухів в небо здійнялися стовпи диму.

Дим було видно з різних частин міста

Дим було видно з різних частин міста

Дим після вибухів в Мелитполі

Дим після вибухів в Мелитполі

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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