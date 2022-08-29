НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
18:13 29 Августа 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Псевдореферендуму на Херсонщині найближчим часом не буде

Російські окупаційні сили не зможуть найближчим часом провести псевдореферендум, який вони планували попередньо на 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії.

Проведення "референдуму" в Херсоні вже не на часі

Про це заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в коментарі для проєкту Радіо Свобода “Новини Приазовʼя”.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Дійсно, існує інформація про те, що запланований єдиний “референдум” з виборами, які там відбуваються в Росії, вони призначені на 11 вересня. Але, аналізуючи ті події, які сьогодні відбуваються, принаймні, в Херсонській області в місті Херсоні я можу сказати з впевненістю майже на 100%, що «референдуму» зараз не буде», – сказав він.

За його словами, на це вказує «неготовність окупаційних сил проведення «референдуму».

«Навіть не сформована комісія, хоча чисельність призначена – сім осіб, вони навіть сьогодні не можуть зібрати цих сімох осіб. Впевнений на 100%, що на ті дати, які були заплановані, ніяких референдумів відбуватися не буде. А там, знову ж таки впевнений, що ЗСУ внесуть свої корективи в плани окупантів», – додав Самойленко.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.08.2022 15:39
Звільнення Херсону не буде швидким: у окупантів три лінії оборони
ТОР
29.08.2022 13:26
ЗСУ розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України
ТОР
29.08.2022 13:13
ЗСУ нанесли потужні удари по базам і складам окупантів на Херсонщині: що відомо
blog comments powered by Disqus
Окупанти обстріляли центр Миколаєва: є загиблі

16:17 Україна

Звільнення Херсону не буде швидким: у окупантів три лінії оборони

15:39 Україна

Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області

14:15 Світ

ЗСУ розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України

13:26 Україна

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: ворог тікає зі своїх позицій

12:48 Україна

ЗСУ знищили установку С-300, якою окупанти обстрілювали Миколаїв

10:27 Україна

У російській армії почався дефіцит ППО

10:22 Світ

Після вибухів під Севастополем спалахнула пожежа на колишній військовій частині

08:42 Україна

Вибухова ніч на Херсонщині: ЗСУ вдарили по мостах, складах та базах окупантів

06:43 Україна

На Херсонщині вбили екснардепа-колаборанта Олексія Ковальова

06:14 Україна

Наталію Вовк, яку Росія називає вбивцею Дарії Дугіної, знайдено мертвою в Австрії – ЗМІ

15:53 Світ