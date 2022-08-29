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10:35 30 Августа 2022 18 Комментарии
Російські окупанти обстріляли центр Харкова: є загиблі
В Харкові пролунали потужні вибухи, після яких в небо здійнялися стовпи диму.
Центр Харкова в диму
За словами мера міста Ігоря Терехова, під артилерійським обстрілом опинилася центральна частина міста.
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“Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках”, – повідомив він.
Терехов також зазначив, що інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є руйнування, загинуло щонайменше 4 людини, ще 4 поранені. Інформація уточнюється.
Тэги: Харьков, Харків
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