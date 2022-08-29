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Главная » Україна » Інциденти
13:35 30 Августа 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Росія обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до Запорізької АЕС

Росія навмисне обстрілює шляхи, якими члени місії МАГАТЕ мають дістатися до Запорізької АЕС.

Росія хоче запропонувати МАГАТЕ прохід через Крим чи ОРДЛО

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

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«Усе передбачувано. Росія навмисне обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО”, – зазначив він.

Водночас Подоляк підкреслив, що позиція України незмінна – доступ тільки через підконтрольну територію України.

“Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал», – наголосив радник глави ОП.

Тэги: магазины, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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