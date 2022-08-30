РФ панічно намагається зберегти видимість військових успіхів – ISW

Росія намагається створити видимість, що контрнаступальні дії українських військових на півдні України не викликають занепокоєння у керівництва РФ.

У Кремлі все ще хочуть створити видимість своїх успіхів у війні



Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Вони також зазначили, що російська пропаганда все ще намагається створити видимість великих успіхів російських військових в Україні.

Увечері 29 серпня російське Міністерство оборони назвало дії українських військових на півдні «обмеженими та невдалими», чим задали тон усьому пропагандистському медіапростору в Росії.

Провладні блогери запевняли, що наступ українських військ є незначним або зовсім фальшивим.

У ISW вважають, що такі зневажливі висловлювання пропаганди показують, що у Кремлі все ще хочуть створити видимість своїх успіхів у війні проти України.

Також експерти зазначили, що багато російських ресурсів не змогли чітко показати картину того, що відбувається, що свідчить про паніку в російських джерелах інформації.