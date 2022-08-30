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20:37 30 Августа 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Бакси, зброя і наркота: що знайшли в ході обшуків в Запорізькій міськраді та обладміністраціії

НАБУ та САП спільно із Департаментом контррозвідки СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб.

НАБУ та СБУ спільно провели обшки у запорізьких топ-чиновників

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Там зазначили, що слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконного збагачення.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, грошові кошти в значних обсягах, а також речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу.

В НАБУ наголосили, що наразі слідчі дії тривають, деталі з’являться  згодом.

СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області

СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області

В ході обшуків вилучено багато грошей

В ході обшуків вилучено багато грошей

До великих грошей завжди має бути зброя

До великих грошей завжди має бути зброя

Грошей ж мало не буває

Грошей ж мало не буває

Джек-пот: до великих грошей і зброї - щось дуже схоже на наркотики

Джек-пот: до великих грошей і зброї - щось дуже схоже на наркотики

Як повідомляли Vlasti, стало відомо, що саме закидає НАБУ секретарю Запорізької міськради Анатолію Курєву, заступниці голови Запорізькій ОВА Златі Некрасовій, депутату Віктору Щербині та деяким іншим чиновникам, у яких сьогодні пройшли обшуки.

Тэги: СБУ, Запорожье, НАБУ, Запоріжжя
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