Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.

Горбачов був першим та єдиним в історії президентом СРСР



Про це повідомило РИА Новости із посиланням на Центральну клінічну лікарню

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Там повідомили, що «сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов».

Горбачову у березні виповнився 91 рік.

Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).

Колишній глава протоколу експрезидента СРСР Володимир Шевченко заявив, що епоха Горбачова була «епохою надій», а розпад Радянського Союзу став трагедією для нього.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн нагадала, що Горбачов відіграв ключову роль у закінченні холодної війни та падінні «залізної завіси», а британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що «за часів путінської агресії в Україні невпинне прагнення Горбачова зробити радянське суспільство відкритим залишається прикладом для всіх нас».

Політика поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд з його дружиною Раїсою Горбачовою. Дата похорону поки не призначена.

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