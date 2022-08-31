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09:29 31 Августа 2022 Просмотров 191   КомментариевКомментарии

Глава МАГАТЕ Гроссі планує провести на ЗАЕС кілька днів: гауляйтер Балицький дає лише один

Глава МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив про плани місії провести на Запорізькій атомній станції кілька днів, а “голова тимчасової адміністрації” регіону Євген Балицький дав міжнародним експертам лише один.

Місія МАГАТЕ виїхала с Київа до Енергодара

Про бажання предметно вивчити ситуацію на станції Гроссі повідомив на брифінгу перед виїздом із Києва у Запорізьку область.

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Він наголосив, що серед іншого, представники МАГАТЕ хочуть поспілкуватися з персоналом АЕС. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

Гауляйтер Запорізької області Балицький заявив російському агентству Інтерфакс, що програма місії МАГАТЕ на АЕС в Енергодарі розрахована на один день.

«Програма візиту розрахована на один день. Вони повинні за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися. Поки заявлено – «ознайомитися з роботою станції». Для нас це розмите поняття», – сказав Балицький.

Він уточнив, що, за планом, делегація заїде на підконтрольну РФ територію через Василівку неподалік лінії зіткнення і одразу вирушить до Енергодару. «Вони повинні до вечора (того ж дня – Ред.) вже виїхати, у світлий час доби», – зазначив Балицький.

Тэги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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