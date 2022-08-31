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Главная » Україна » Суспільство
10:57 31 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Україна посунула фронт на півдні: Росія спробує затикати дірки

Українським військовим вдалося місцями посунути лінію фронту на півдні, тож окупанти напевно спробують посилювати ці ділянки.

ЗСУ посунули лінію фронту на Херсонщині

Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії з посиланням на данні розвідки.

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Там зазначено, що ЗСУ з понеділка 29 серпня продовжують атакувати південне угруповання російської армії на кількох напрямках.

«Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись тим, що російська лінія оборони там відносно нещільна”, – йдеться в повідомленні.

Британські військові зазначили, що згідно зі своїми доктринами, РФ зараз ймовірно спробує «затикати дірки» за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, скоріш за все, будуть деякі зі східного угруповання військ.

Крім того, зазначено, що РФ далі шукає варіанти отримати підкріплення для своїх сил, що застосовуються проти України.

Скоріш за все на проблемні ділянки спрямують «добровольчі батальйони» новоствореного 3-го армійського корпусу, які 24 серпня вирушили зі своєї бази під Москвою.

Тэги: херсон
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