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14:23 31 Августа 2022 47 Комментарии
Херсонські гауляйтери зникли з громадського простору: що сталось
Представники призначеної окупантами «влади» на тимчасово захопленій території Херсонської області зникли з громадського простору.
Гауляйтери Херсонщини - дуже небезпечна робота
Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook у середу, 31 серпня.
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«Відрізані від необхідного підкріплення і зі щоденними прильотами по розташуваннях, росіяни здогадуються, що нічого хорошого тут на них не чекає. ФСБшний «уряд» це розуміє, тому вже публічно не з’являється, підозріло не чути Булюка і Семенчева», – пояснив він.
Тэги: херсон
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