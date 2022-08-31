Херсонські гауляйтери зникли з громадського простору: що сталось

Представники призначеної окупантами «влади» на тимчасово захопленій території Херсонської області зникли з громадського простору.

Гауляйтери Херсонщини - дуже небезпечна робота



Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook у середу, 31 серпня.

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«Відрізані від необхідного підкріплення і зі щоденними прильотами по розташуваннях, росіяни здогадуються, що нічого хорошого тут на них не чекає. ФСБшний «уряд» це розуміє, тому вже публічно не з’являється, підозріло не чути Булюка і Семенчева», – пояснив він.

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