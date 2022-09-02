На півдні ЗСУ знищили 5 російських складів, пункт управління та поромну переправу

ЗСУ на півдні знищили 5 російських складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах, також уражені пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького.

Українська авіація завдала 18 ударів по позиціях ворога



Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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Ворожі сили зменшились на 102 росіянина, 6 танків, гаубицю «Мста-Б», реактивну систему залпового вогню «Град», мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки.

Загалом наша авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога.

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.

В повідомленні зазначено, що тричі протягом дня російські винищувачі та штурмовики завдали ударів по наших позиціях в Бериславському район, без втрат. Натомість, одному зі штурмовиків завдали ураження. Результати дорозвідуються.

ППО також знищило ракету повітряного базування з винищувача Су-35, яку росіяни випустили по Березнегуватській громаді на Миколаївщині.