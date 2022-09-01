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07:58 02 Сентября 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Це був цирк: співробітник Запорізької АЕС розповів про візит МАГАТЕ

Інспектори місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС пересувались станцією та спілкувалися з її співробітниками в присутності російських військових та працівників «Росатому».

Місію МАГАТЕ на ЗАЕС супроводжували російські військові і представники "Росатому"

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на слова співробітника ЗАЕС, який на умовах анонімності розповів про ситуацію на станції.

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«Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували «мапи прильотів» та привели до них місцевих колаборантів із заявами від «небайдужих громадян» про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк», – розповів співробітник ЗАЕС.

Він також додав, що росіяни намагалися переконати представників МАГАТЕ, що на станції перебувають війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойовики російської армії, а ЗАЕС нібито обстрілюють ЗСУ.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
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