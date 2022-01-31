В Афганістані пролунав вибух біля мечеті: загинув відомий імам та багато місцевих жителів
Біля мечеті у місті Герат на заході Афганістану пролунав вибух, внаслідок якого загинув високопоставлений священнослужитель, а також цивільні особи.
Про це повідомило Reuters.
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«Муджіб Рахман Ансарі з деякими з його охоронців та цивільних осіб були вбиті шляхом до мечеті», – сказав представник поліції Герата Махмуд Расолі? але не уточнив кількість жертв.
Al Jazeera Media Network із посиланням на неназвані джерела повідомила, що загинуло 14 людей.
Прес-секретар талібів Забіулла Муджахид у Твіттері висловив «сильні співчуття» у зв’язку зі смертю Ансарі і сказав, що нападників буде покарано.
Муджиб Рахман Ансарі рішуче виступав на захист талібів та засуджував усіх, хто виступав проти їхньої адміністрації.
Таліби кажуть, що вони покращили безпеку в країні з моменту приходу до влади близько року тому, але останні місяці сталося кілька вибухів, деякі з яких були націлені на жваві мечеті під час молитов.