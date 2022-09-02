Країни G7 сьогодні погодять обмеження цін на російську нафту

Міністри фінансів G7 мають намір погодити плани щодо обмеження ціни на російську нафту з метою скоротити доходи Росії від її вторгнення в Україну.

Обмеження ціни вдарить по економіці Росії



Про це повідомило APA з посиланням на UK Investor Magazine.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Члени G7 зустрінуться сьогодны віртуально, щоб обговорити реалізацію планів щодо пом’якшення енергетичної кризи в Європі, яка призвела до стрімкого зростання цін на енергоносії на всьому континенті.

Деталі залишалися незрозумілими, включаючи рівень верхньої межі ціни за барель, вище якого країни відмовлялися б у страхуванні та фінансуванні сирої нафти та нафтопродуктів, що поставляються з Росії.

Міністр фінансів Великої Британії Надхім Захаві прокоментував у четвер у Вашингтоні, що він оптимістично налаштований щодо погодження обмеження ціни.

У червні західні лідери дійшли висновку обговорити потенційне обмеження ціни, щоб обмежити вартість нафтопереробників і трейдерів за російську нафту. Однак Москва заявила, що не буде виконувати указ і може його обійти, постачаючи нафту в країни, не пов’язані ціновою угодою.

Тэги: Россия, g7, Росія