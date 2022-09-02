Україна запровадила санкції проти дочок Володимира Путіна: хто ще у списку

Уряд України на своєму засіданні 2 вересня схвалив новий пакет обмежувальних заходів щодо Росії, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб.

Доньки Путына вже давно пребувають під санкціями США



Про це повідомила пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.

Також йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі.

Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

До прикладу, передбачено застосування санкцій до групи компаній «Сернія» і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу.

Також застосовуються санкції до групи компаній «Царьград», що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.

Варто додати, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною.

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