Російський атомний підводний човен засікли біля берегів Італії

Неподалік берегів Італії може діяти російський ударний підводний човен (SSN) або підводний човен з крилатими ракетами (SSGN).

Імовірно, це може бути підводний човен із крилатими ракетами класу Оскар-II



Про це повідомив профільний ресурс Naval News.

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Незрозуміло, як довго там знаходиться субмарина. Ймовірно, вона з’явилася там для заміни крейсера “Маршал Устинов”, який залишив Середземне море 24 серпня.

Наразі невідомо, до якого типу належить підводний човен. З упевненістю можна сказати, що він атомний.

Росія розгортала атомні підводні човни у Середземному морі і раніше, але не часто. У нинішньому контексті це пов’язано з війною в Україні або загостренням у відносинах між Сербією та Косово.

Імовірно, це може бути підводний човен із крилатими ракетами класу Оскар-II (SSGN). Вони озброєні 24 потужними надзвуковими протикорабельними ракетами «Граніт» (SS-N-19 Shipwreck).

Хоча це більш старі човни, вони, як і раніше, є серйозною загрозою, більшою мірою, ніж «Маршал Устинов».

Тэги: Росія