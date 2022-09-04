ЗСУ відбили ворожі наступи на 9 напрямках та завдали потужних і влучних ударів по ворогу

Підрозділи ЗСУ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують звільняти нашу землю від окупантів



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Також там зазначили, що протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів.

Крім того, за минулу добу завдано ракетних ударів та здійснено вогневе ураження по пунктах управління різного рівня, складах з боєприпасами стратегічного рівня, районах зосередження бойової техніки та особового складу, районах зосередження та вогневих позиціях підрозділів артилерії, а також інших важливих цілях.

У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.