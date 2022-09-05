ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 вересня українські сили звільнили два неназвані населені пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області.
Це зазначили в американському Інституті з вивчення війни (ISW).
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Українські офіційні особи поділилися кадрами з геолокацією, на яких українські військові піднімають український прапор над будинком лікарні у Високопіллі, на півдні від адміністративного кордону Херсонської та Дніпропетровської області.
Також джерела у соціальних мережах підтвердили, що українські сили форсували річку Сіверський Донець та звільнили Озерне за 20 км на північний захід від Сіверська.
В мережі поширюється відео з трофеями українських військових, що зібрані у районі Високопілля.