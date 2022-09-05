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07:52 05 Сентября 2022 Просмотров 195   КомментариевКомментарии

ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 вересня українські сили звільнили два неназвані населені пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області.

Український прапор над будинком лікарні у Високопіллі

Це зазначили в американському Інституті з вивчення війни (ISW).

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Українські офіційні особи поділилися кадрами з геолокацією, на яких українські військові піднімають український прапор над будинком лікарні у Високопіллі, на півдні від адміністративного кордону Херсонської та Дніпропетровської області.

Також джерела у соціальних мережах підтвердили, що українські сили форсували річку Сіверський Донець та звільнили Озерне за 20 км на північний захід від Сіверська.

В мережі поширюється відео з трофеями українських військових, що зібрані у районі Високопілля.

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