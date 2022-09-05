Початок кінця існування РФ уже настав, – генерал Бен Ходжес

США повинні готуватися до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді і цей процес уже розпочався.

Бен Ходжес закликав бути готовими до розпаду РФ



Таку думку висловив у Twitter американський генерал, екскомандувач військами США у Європі Бен Ходжес.

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«Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати «деімперіалізацію» Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця російської федерації у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього… Ми не були готові до кінця СРСР», – написав Бен Ходжес.

Він також ретвітнув допис колишнього посла США в НАТО Курта Волкера, у якому той заявив, що «імперіалістичні війни» Росії проти її сусідів почалися не в Україні, а «відбулися» в Грузії, і «ми не можемо забувати, що Росія все ще перебуває в Грузії».

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