Місія МАГАТЕ частково виїхала з Запорізької АЕС

Вранці 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

З ЗАЕС виїхало чотири представники МАГАТЕ



Про це повідомили в Енергоатомі.

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Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Наразі в роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.

Нагадаємо, ввечері 3 вересня після чергових обстрілів російськими окупантами була пошкоджена лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від мережі.

Військові РФ залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС