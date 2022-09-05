Відключено останню лінію, що з’єднувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України

Внаслідок пожежі, яка сталася через російські обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Нагадаємо, протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС