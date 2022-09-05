США більше не бояться спровокувати Росію – The Hill

Адміністрація президента США Джо Байдена озброює Україну зброєю, яка може завдати серйозних збитків російським силам, і, на відміну від початку війни, офіційні особи США, схоже, вже не стурбовані реакцією Москви.

США вже остерігаються спровокувати Росію поставками важкого озброєння Україні



Про це пише The Hill.

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За останні кілька місяців Вашингтон докладно описав поставки нових безпілотників, потужних та смертоносних ракетних систем та ракет у межах мільярдів доларів, виділених для допомоги Україні. Чітка підтримка далека від перших днів війни, коли уряд США, здавалося, не наважувався називати те, що вирушало в Україну, щоб не насторожити та не викликати гнів Москви.

Але це змінилося, оскільки Кремль не зміг виконати своїх погроз.

«Згодом адміністрація визнала, що вони можуть надати більшу, потужнішу, більш важку зброю українцям, і росіяни не відреагували. Росіяни блефували і хизувалися, але їх не провокували. І в адміністрації на ранньому етапі було занепокоєння з цього приводу — певною мірою воно все ще є, але страх спровокувати росіян знизився», — сказав виданню колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Коли Росія вперше напала на Україну 24 лютого, президент Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що будь-яка західна країна, яка постачає Україні певну зброю, включаючи літаки та системи протиракетної оборони, може розглядатися як така, що вступає в конфлікт.

Хоча Сполучені Штати швидко прийшли на допомогу Україні, вливши в країну зброю на суму понад 10 мільярдів доларів за останні шість місяців, Вашингтон, схоже, обережно діяв у перші дні війни, іноді відмовляючись деталізувати конкретні системи та артилерію, відправлені для підтримки Києва.

Крім того, американські військові прагнули уникати ускладнень з Росією, відклавши випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у березні та знову у квітні – щоб уникнути «неправильного тлумачення».

Але вже в серпні Україна отримала від США розвідувальні безпілотники ScanEagle, броньовані машини MaxxPro та керовані протитанкові ракети TOW, а також багато інших боєприпасів; до цього США визнали, що Київ використовує і ракети AGM-88, призначені для знищення ППО противника, а тепер планують відправити і Excalibur, високоточні боєприпаси, здатні вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. В наявності зміна настроїв у Вашингтоні.

Частково зрушення можна пояснити тим, що Київ кинув виклик міжнародним очікуванням і не впав протягом кількох днів, як прогнозували у Вашингтоні.

Там розраховували, що після цього буде тривала партизанська кампанія і повстанський рух. Такий конфлікт вимагає невеликої, легкої, переносної зброї, яка може знищувати гелікоптери та танки – такої як ракети Stinger і Javelin, і яку уряд США швидко надав.

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