Вони нас не цікавлять: Стремоусов заявив, що мости через Дніпро відновлювати не будуть

Гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський та Каховський мости закриті через руйнування, а відновлювати їх немає сенсу.

У Стремоусова є катер, то ж навіщо мости



Про це повідомило російське агентство ТАСС.

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«Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня», – сказав колаборант.

За словами Стремоусова, обидва мости закриті через постійні обстріли ЗСУ.

«Як ми й говорили, нас мости не дуже цікавлять, у нас є свої переправи, це ніяк не впливає на перебіг спеціальної військової операції», – заявив гауляйтер.

Як повідомляли Vlasti, український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні України.

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