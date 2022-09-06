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Главная » Україна » Інциденти
05:50 07 Сентября 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Росія вночі вдарила ракетами по Харкову: спалахнули пожари

Росіяни вночі вдарили по Харкову, є приліт по Немишлянському району – там горять кілька авто та виробнича будівля.

Зафіксовано прильоти в Немишлянському районі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля”, – написав він у Telegram.

Також Терехов додав, що рятувальники перевіряють ще кілька місць можливих прильотів.

Щодо жертв чи постраждалих на наразі інформації немає.

Тэги: Харьков, Харків
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