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05:50 07 Сентября 2022 6 Комментарии
Росія вночі вдарила ракетами по Харкову: спалахнули пожари
Росіяни вночі вдарили по Харкову, є приліт по Немишлянському району – там горять кілька авто та виробнича будівля.
Зафіксовано прильоти в Немишлянському районі
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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«О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля”, – написав він у Telegram.
Також Терехов додав, що рятувальники перевіряють ще кілька місць можливих прильотів.
Щодо жертв чи постраждалих на наразі інформації немає.
Тэги: Харьков, Харків
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