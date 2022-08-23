Перемога не буде швидкою, але війна не триватиме роками, – Данилов

Війна не триватиме роками, хоча про це зараз багато хто говорить, але швидкої перемоги теж не буде.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю Lb.ua.

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«Я хотів би з вами не погодитися, коли ви кажете, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися Дивіться, я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки, як ви зараз кажете», – пояснив він.

Також, за словами Данілова, важливо, аби після перемоги України Росія була в такому стані, щоб не могла напасти взагалі ні на кого.

«Це питання не тільки влади, це питання всього нашого суспільства. Нам треба розуміти, що якщо людина працює, якщо людина сплачує податки на території нашої країни, сплачує нашим компаніям, зареєстрована тут, вона вже бере участь у нашій боротьбі з агресором. Для нас це дуже-дуже важлива річ”, – додав секретар РНБО.

Тэги: Алексей Данилов, Олексій Данилов