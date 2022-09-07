Гіркін розповів, як ЗСУ зухвало прорвали два рубежі оборони в Балаклії

Російський терорист Ігор Гіркін розповів, як ЗСУ провели наступ у районі Балаклії і одразу прорвали два ешелони оборони противника.

ЗСУ сходу прорвали два ешелони ворожої оборони



За словами Гіркіна, зовнішній периметр оборони міста тримали мобілізовані батальйони «ЛДНР» із мінімумом важкої зброї. Вони стримати наступ на передових рубежах не зуміли.

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Також терорист поскаржився, що не змогли стримати удару і розташовані в другому ешелоні частини «Росгвардії».

За словами Гіркіна, ЗСУ змогли взяти гарнізон Балаклії в оперативне оточення, захопивши н.п. Волохів Яр та Вербівка.

“Джерелами відзначено видатну зухвалість атак противника – «з броні і коліс» захоплювали позиції, на великій швидкості вриваючись на них прямо на броні- та іншій техніці, в результаті чого артилерія втрачала можливість завдання удару по противнику на підході до наших позицій», – зі скорботою констатував Гіркін.

Крім “прикрої ненавченості росгвардійців”, він також поскаржився на “виняткову обережність дій російської авіації, яка воліла вести вогонь по противнику з максимально можливих відстаней”, що помітно позначалося на ефективності ударів.

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