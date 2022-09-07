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Главная » Україна » Суспільство
13:45 07 Сентября 2022 Просмотров 228   КомментариевКомментарии

Загони башкирського та самарського СОБР під Балаклією оточено або знищено

Бійців самарського та башкирського спеціальних загонів швидкого реагування (СОБР) взято в котел або знищено під Балаклією Ізюмського району України.

Про це повідомляють користувачі соцмереж, зокрема пропагандистські Z-канали.

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Першими про те, що у відбитті контрнаступу бере участь СОБР, написали «Известия».

6 вересня о 22:02 видання опублікувало повідомлення з посиланням на джерело про те, що підрозділи 2-го корпусу «Народної міліції ЛНР» за підтримки бійців СОБР та ОМОН успішно зупинили контрнаступ ЗСУ у напрямку Балаклії.

Після цього в Z-каналах Telegram почали з’являтися повідомлення про плачевне становище СОБР.

«Під Балаклією (у напрямку Харкова) в оточення потрапив Самарський СОБР. І шанси у них — м’яко кажучи так собі, пише Romanov Лайт о 22:06.

Канал «Росіч | Rosich» о 22:13 написав, що бійці самарського СОБР перебувають в оточенні та перестали виходити на зв’язок. Його наступне повідомлення про СОБР під Балаклією закінчується словами «Самара! Башкирія! Моліться за них».

Військовий «ЛНР» Владлен Татарський о 09:27 6 вересня написав: «Самарський СОБР та ще з якоїсь області СОБР». Це був коментар до поста з іншого Z-каналу, «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА». У ньому говорилося, що два зведені загони Росгвардії вже більше доби борються у повному оточенні під Волоховим Яром (Чугуївський район Харківської області).

О 09:33 Татарський написав, що другий СОБР – башкирський.

О 22:10 Telegram-канал «Рубіж» опублікував наступний допис: «СОБР Башкирії теж. Вони битимуться до останнього. Вони попрощалися». Однак пізніше його було видалено.

О 09:48 «Росіч | Rosich» написав, що бійці СОБР тримають оборону і ведуть «загальновійськовий бій проти ворога», а самарський та башкирський СОБР «увійдуть до славної історії російського воєводства».

Зважаючи на те, що вищезгадані канали схильні значно перебільшувати успіхи і применшувати або замовчувати поразки, загонів СОБР більше немає.

Скоріш за все, це те, що залишилося бід російських загонів СОБР

Скоріш за все, це те, що залишилося бід російських загонів СОБР

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