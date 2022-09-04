В окупованому Мелітополі ажіотаж через бензогенератори: ціни захмарні

В окупованому Мелітополі гостродефіцитною річчю в останні кілька днів стали бензогенератори – ціни на них злетіли нагору.

Люди кинулися за бензогенераторами через постійні перебої з електрикою



Ажіотажний попит, вочевидь, пов’язаний із тим, що у місті взагалі немає газу та постійно відбуваються перебої з електропостачанням.

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З наближенням холодів люди намагаються придбати хоч якесь автономне джерело енергії.

За словами місцевих мешканців, бензогенератори буквально виривають із рук.

На “Образцовом” ринку місцеві ділки організували їхню жваву торгівлю. Натовпи стоять неймовірні.

Мінімальна ціна моделі, яка видає за фактом 2,8 кВт – від 14 тисяч гривень. Це російський виріб із німецьких деталей китайської зборки.

Аналогічні агрегати в Україні коштують близько 8-9 тисяч гривень, майже вдвічі дешевше.

Є інші точки, що торгують моделями потужністю 5 кВт. Їхня ціна становить 30-32 тисячі гривень. Там також черги. Люди грошей не шкодують.

Бензогенератори українського виробництва цінуються більше та коштують ще дорожче.

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