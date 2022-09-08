ЗСУ просунулися на 20 км на Харківщині: яка там ситуація

Українські війська просунулися щонайменше на 20 км углиб контрольованої Росією території на північ від Ізюму у напрямку Куп’янська та відбили близько 400 квадратних кілометрів.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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За інформацією російських джерел, українські війська просувалися на південний схід автомагістралями E40 і N26 у напрямку Ізюму та Куп’янська відповідно.

Геолоковані кадри показують, що ЗСУ також просунулися на північний схід трасою Т2110 від Балаклії, Вербівки, Яковенкова, Волохова Яру (на перетині Т2210 та Е40) та у напрямку Шевченкового (на перетині Т2210 та Н26).

Крім того, українські війська намагаються наступати на Савинці (на північ від Залеймана на трасі Р78), що відрізало б Балаклію від тилу.

Російські джерела повідомили, що українські сили, ймовірно, прагнули взяти під контроль мережу забезпечення, включаючи автомагістралі Т2210, Е40 та Н26, щоб створити умови для подальшого просування на південь на Ізюм та на схід на Куп’янськ.

Місцеві джерела повідомили, що ЗСУ завдали ударів по Ізюму та Куп’янську (російські джерела стверджували, що використовували HIMARS), що, ймовірно, завадило російським силам постачати та зміцнювати лінію фронту з цих міст.

У свою чергу, російські війська завдали ударів по українських тилах у Явірському, Пришибі, Андріївці, Лимані та Зміїві, на північний захід від Балаклії на трасі R78.