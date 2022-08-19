Білорусь розпочала військові навчання зі “звільнення територій” біля кордону з Україною

У Білорусі розпочалися командно-штабні навчання Збройних Сил Білорусі, які триватимуть до 14 вересня.

Беларусь розпочала військові навчання біля українського кордону



Про це повідомило БЕЛТА із посиланням на пресслужбу міністерства оборони.

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Для відпрацювання практичних дій військ задіяно полігон Брестський та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

У Міноборони Білорусі уточнили, що навчання дозволять на практиці відпрацювати ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником, відновлення контролю за Державним кордоном у зонах (смугах) відповідальності об’єднань, авіаційну підтримку військ, забезпечення силових заходів військового стану, боротьба з ДРГ противника та НВФ.

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