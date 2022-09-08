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07:40 09 Сентября 2022 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

Глава ЦРУ назвав російське вторгнення в Україну провалом

За шість місяців після дуже важкої війни Україна розпочала контрнаступ, і тепер вторгнення Росії можна розглядати лише як провал.

Путін сильно недооцінив мужність та боєздатність України

Про це повідомило The New York Times із посиланням на слова директора ЦРУ Вільяма Бернса.

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На його думку, президент Росії Володимир Путін сильно недооцінив мужність та боєздатність України.

Хоча заключна глава війни ще написана, Бернс сказав, що «важко розглядати послужний список Путіна у війні як щось, крім провалу».

Він також додав, що Путін був оточений радниками, якіне хочуть кидати йому виклик. При цьому російський лідер помилково вважав, що європейська рішучість вагатиметься, а американська увага почне розсіюватися в міру затягування конфлікту.

«Ставка Путіна зараз полягає в тому, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці, американці», – сказав Бернс, виступаючи на конференції billington CyberSecurity у Вашингтоні.

«Я вважаю, і мої колеги в ЦРУ вважають, що Путін так само неправий щодо цієї ставки, як він був глибоко неправий у своїх припущеннях, починаючи з лютого минулого року, щодо здатності України чинити опір».

На думку Бернса, це мало глибокі наслідки.

«Мало того, що слабкість російських військових стала очевидною, але буде також завдано довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян», – сказав глава ЦРУ.

Тэги: Россия, цру, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
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