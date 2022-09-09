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Главная » Україна » Інциденти
17:51 09 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти на Харківщині тікають від ЗСУ на віджатих у місцевих мешканців велосипедах

Окупанти на Харківському напрямку обстрілювали позиції ЗСУ з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепьок», ала зазнали втрат і почали відходити.

Окупанти вібирають у цивільних велосипеди і мопеди, щоб втекти від ЗСУ

Про це повідомили в ГУР Міноборони.

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За інформацією розвідки, окупанти малими групами відійшли назад.

Вони скаржаться на потужний наступ ЗСУ, відсутність боєкомплекту та техніки.

Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери.

Багато військових іде пішки.

Тэги: Харьков, Харків
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