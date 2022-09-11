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Главная » Україна » Суспільство
17:06 11 Сентября 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Кремль відклав псевдореферендуми через ситуацію на фронті

Російська влада відклала на невизначений термін проведення “референдумів” щодо “приєднання до Росії” самопроголошених “ЛНР” та “ДНР”, а також окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Кремлю зараз не до "референдумів"

Про це повідомило російське видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

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Вони пояснили, що єдина причина цього рішення — успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

Джерела наголосили, що пов’язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії: «******* [поспішно поїхали] усі. Надійшов наказ їхати додому».

На Херсонщині російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.

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