Кремль відклав псевдореферендуми через ситуацію на фронті

Російська влада відклала на невизначений термін проведення “референдумів” щодо “приєднання до Росії” самопроголошених “ЛНР” та “ДНР”, а також окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Кремлю зараз не до "референдумів"



Про це повідомило російське видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Вони пояснили, що єдина причина цього рішення — успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

Джерела наголосили, що пов’язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії: «******* [поспішно поїхали] усі. Надійшов наказ їхати додому».

На Херсонщині російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.