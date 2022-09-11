НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
13:00 13 Сентября 2022 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

В окупованому Мелітополі злетіли ціни та припинилися всі російські виплати

Після встановлення гауляйтером Євгеном Балицьким нового курсу рубля до гривні та заборони на комерційні вантажі з неокупованої території Запорізької області у Мелітополі розпочався економічний та соціальний колапс.

Життя в окупованому Мелітополі стає дедалі дорожчим

За словами місцевих жителів, ціни на найнеобхідніші продукти зростають практично щодня.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За тиждень картопля подорожчала з 9-10 гривень за кілограм до 25. За нею вишиковуються величезні черги, а продавці обіцяють найближчим часом підняти ціну до 40-50 грн.

Ціна на свинину зросла з 190 до 290 гривень, ковбаси в середньому подорожчали на 40-50 гривень.

При цьому припинилися всі російські «соціальні виплати»: закінчилися гроші для щомісячних 10 тис. рублів пенсіонерам, не виплачуватимуть і так звані «дитячі» 4 тис. грн.

Пенсіонери, що підсіли на дармові рублі, з індиферентною політичною позицією сильно нарікають, обурюються і чомусь лають мера Федорова і президента Зеленського.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.09.2022 10:09
Гауляйтер Балицький ізолював Мелітополь від товарів та продуктів: ціни злетіли та продовжують зростати
ТОР
10.09.2022 05:47
У Мелітополі вночі пролунали вибухи, а потім почалася стрілянина
ТОР
08.09.2022 05:59
В Мелітополі підірвали російський штаб з підготовки до референдуму
blog comments powered by Disqus
Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

14:49 Світ

Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

12:34 Світ

Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки

07:55 Україна

У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету

05:55 Україна

У Держдумі РФ заговорили про необхідність повної мобілізації

20:28 Світ

Під російським Ростовом пролунав потужний вибух: його чули у кількох містах

15:49 Світ

Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові

12:58 Україна

Росіяни поскаржилися на обстріл селища під Курськом: район знеструмлений, газопровід перебито

09:29 Світ

На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів

07:05 Україна

Вночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю

06:13 Україна

Ленд-ліз із Росії: які трофеї окупанти залишили ЗСУ під час втечі з Харківщини

17:53 Україна