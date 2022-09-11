В окупованому Мелітополі злетіли ціни та припинилися всі російські виплати

Після встановлення гауляйтером Євгеном Балицьким нового курсу рубля до гривні та заборони на комерційні вантажі з неокупованої території Запорізької області у Мелітополі розпочався економічний та соціальний колапс.

Життя в окупованому Мелітополі стає дедалі дорожчим



За словами місцевих жителів, ціни на найнеобхідніші продукти зростають практично щодня.

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За тиждень картопля подорожчала з 9-10 гривень за кілограм до 25. За нею вишиковуються величезні черги, а продавці обіцяють найближчим часом підняти ціну до 40-50 грн.

Ціна на свинину зросла з 190 до 290 гривень, ковбаси в середньому подорожчали на 40-50 гривень.

При цьому припинилися всі російські «соціальні виплати»: закінчилися гроші для щомісячних 10 тис. рублів пенсіонерам, не виплачуватимуть і так звані «дитячі» 4 тис. грн.

Пенсіонери, що підсіли на дармові рублі, з індиферентною політичною позицією сильно нарікають, обурюються і чомусь лають мера Федорова і президента Зеленського.

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