Арестович пообіцяв в’язницю всім, хто отримав добровільно російські паспорти
Тим, хто добровільно отримав паспорт РФ та «активно підтримує» Росію, загрожує кримінальна відповідальність та тюремний термін за держзраду.
Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
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При цьому він уточнив, що «тих, кого змусили взяти паспорт, змусили одержати його за пенсію або з інших причин карати не будуть».
Арестович наголосив, що факт злочину повинні будуть встановити слідчі органи та суд.
«Україна змінилася. Сантиментів до колаборантів та окупантів не буде. Тітки і дядьки, які приїхали в Україну, щоб навчати українських дітей любити Росію, сядуть»,— пообіцяв він.
Також Арестович наголосив, що Росія вже програла війну.
“Всі приїжджі, зрадники, які вирішили, що Росія десь в Україні назавжди – помилилися. Росії тут не буде”, – констатував радник голови ВП.