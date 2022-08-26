НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
13:49 13 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Арестович пообіцяв в’язницю всім, хто отримав добровільно російські паспорти

Тим, хто добровільно отримав паспорт РФ та «активно підтримує» Росію, загрожує кримінальна відповідальність та тюремний термін за держзраду.

Гауляйтер Балицький сам роздавав перші російські паспорти в Мелітополі

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше.

При цьому він уточнив, що «тих, кого змусили взяти паспорт, змусили одержати його за пенсію або з інших причин карати не будуть».

Арестович наголосив, що факт злочину повинні будуть встановити слідчі органи та суд.

«Україна змінилася. Сантиментів до колаборантів та окупантів не буде. Тітки і дядьки, які приїхали в Україну, щоб навчати українських дітей любити Росію, сядуть»,— пообіцяв він.

Також Арестович наголосив, що Росія вже програла війну.

“Всі приїжджі, зрадники, які вирішили, що Росія десь в Україні назавжди – помилилися. Росії тут не буде”, – констатував радник голови ВП.

Тэги: Алексей Арестович, Олексій Арестович
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.08.2022 08:38
Море сюрпризів для окупантів: Арестович розповів про три таємні пункти допомоги від США
ТОР
11.08.2022 07:08
Арестович вирішив балотуватися у президенти: але все залежить від Зеленського
ТОР
29.07.2022 17:58
Звільнення Херсонщини відкладається: Арестович оголосив початок третього етапу війни
blog comments powered by Disqus
Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

14:49 Світ

Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

12:34 Світ

Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки

07:55 Україна

У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету

05:55 Україна

У Держдумі РФ заговорили про необхідність повної мобілізації

20:28 Світ

Під російським Ростовом пролунав потужний вибух: його чули у кількох містах

15:49 Світ

Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові

12:58 Україна

Росіяни поскаржилися на обстріл селища під Курськом: район знеструмлений, газопровід перебито

09:29 Світ

На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів

07:05 Україна

Вночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю

06:13 Україна

Ленд-ліз із Росії: які трофеї окупанти залишили ЗСУ під час втечі з Харківщини

17:53 Україна