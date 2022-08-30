НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
15:28 13 Сентября 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

На Миколаївщині затримано двох мисливців на HIMARS

Служба безпеки України затримала двох агентів РФ на Миколаївщині, вони мали завдання відстежувати HIMARS.

Росіяни за допомогою агентів влаштували полювання на HIMARS

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Один із затриманих збирав і передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він «полював» на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога.

Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він «працював» на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів.

Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.

Тэги: СБУ
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.08.2022 20:37
Бакси, зброя і наркота: що знайшли в ході обшуків в Запорізькій міськраді та обладміністраціії
ТОР
29.08.2022 11:28
Цієї країни не має бути: директора «Russia Today» судитимуть за заклики до геноциду українців
ТОР
21.08.2022 09:44
У Кропивницькому знайшли мертвим начальника обласного управління СБУ
blog comments powered by Disqus
Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

14:49 Світ

Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

12:34 Світ

Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки

07:55 Україна

У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету

05:55 Україна

У Держдумі РФ заговорили про необхідність повної мобілізації

20:28 Світ

Під російським Ростовом пролунав потужний вибух: його чули у кількох містах

15:49 Світ

Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові

12:58 Україна

Росіяни поскаржилися на обстріл селища під Курськом: район знеструмлений, газопровід перебито

09:29 Світ

На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів

07:05 Україна

Вночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю

06:13 Україна

Ленд-ліз із Росії: які трофеї окупанти залишили ЗСУ під час втечі з Харківщини

17:53 Україна