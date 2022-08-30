На Миколаївщині затримано двох мисливців на HIMARS

Служба безпеки України затримала двох агентів РФ на Миколаївщині, вони мали завдання відстежувати HIMARS.

Росіяни за допомогою агентів влаштували полювання на HIMARS



Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Один із затриманих збирав і передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він «полював» на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога.

Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він «працював» на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів.

Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.

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