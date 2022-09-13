Росіяни намагалися вийти на переговори після вдалого контрнаступу України

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині і Херсонщині Росія зверталася до України із запитом про переговори.

Стефанішина розповіла про намагання росіян вийти на переговори



Про це розповіла в інтерв’ю телеканалу France 24 віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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За її словами, були публічні та непублічні спроби вийти на переговори від різних груп офіційних російських осіб.

“Україна ніколи не відступала від переговорів. Але з огляду на тяжкість злочинів, які Росія скоїла на нашій землі і продовжує чинити щомісяця, важелі для переговорів відрізняються від тих, що були у лютому», – сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що росіянам зараз потрібні переговори, щоб зупинити просування українських військових.

«Вони хочуть відвернути увагу від того, що стратегічно планувалося за місяці до цього. Ми не будемо брати участь у цьому сценарії…Ми сподіваємося, що разом з нашими партнерами ми зуміємо втілити наш військовий та дипломатичний порядок денний і будемо готові до переговорів, коли буде слушний момент для України», – сказала віцепрем’єрка.

Стефанішина також зазначила, що нинішню ситуацію необхідно використати для деокупації українських територій.

«І потім ми будемо готові до переговорів, які ґрунтуватимуться не на російських ультиматумах, а на чомусь, що дозволить не лише закінчити війну, а й запобігти наступній війні на нашій землі, коли Росія буде здатна відновити резерви», – сказала вона.

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