СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним «007»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Запоріжжі російську агентку, яка прибула у місто під «легендою» волонтерки, а насправді виконувала завдання щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення.

Від свого російського «куратора» вона отримала позивний «007» та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

“Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою. На тимчасово окупованій території вона, через свої особисті зв’язки, збирала установчі дані на учасників партизанського руху на півдні для їхнього подальшого виявлення”, – сказано в повідомленні.

Також агентка отримала завдання налагоджувати контакти з українськими військовими, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.