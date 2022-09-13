Стало відомо про покарання причетних до виконання «Ой у лузі…» на весіллі в Бахчисараї
У тимчасово окупованому Криму покарали власників та співробітників ресторану, а також родичів нареченої за пісню «Ой у лузі червона калина» на весіллі.
Про це повідомило російське агентство РИА Новости.
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Власник ресторану у кримському Бахчисараї отримав 15 діб арешту. Діджей та танцівниця – по 10 діб, мати нареченого – 5 діб, мати нареченої – штраф у 40 тис рублів, дружина власника ресторану – у 50 тисяч.
Нагадаємо, 10 вересня на цьому весіллі співали та танцювали під «Ой у лузі…», яку в РФ називають «гімном українських націоналістів та бійців «Азова».
Заступник голови Бахчисараю говорив, що ресторан закрили на час перевірок.
Гауляйтер Крма Аксьонов також пообіцяв жорстке покарання для тих, хто скандує у Криму проукраїнські гасла та співає українські “націоналістичні” пісні: кримінальну відповідальність, зняття з постів, заборону на ведення бізнесу на півострові.