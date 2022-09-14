НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
05:53 15 Сентября 2022 Просмотров 348   КомментариевКомментарии

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: президента поранено

Автомобіль з президентом України Володимиром Зеленським потрапив у ДТП у Києві.

Авто Зеленського потрапило в ДТП в Київі

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу.

Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці», – зазначив Никифоров.

Тэги: Киев, дтп, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський, Київ
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.09.2022 13:02
Зеленський приїхав в Ізюм
ТОР
07.09.2022 07:42
Трасс зателефонувала Зеленському та погодилась приїхати до України
ТОР
06.09.2022 18:38
Зеленський знов збирав Ставку: з’явилися подробиці
blog comments powered by Disqus
Росіяни вдарили по греблі під Кривим Рогом, щоб пошкодити понтони ЗСУ на Інгульці

07:38  Україна

Українські захисники знищили чотири літаки ворога

07:15  Україна

ЗСУ розгромили полк російських десантників під Бахмутом

07:01  Україна

Данілов розповів про втрати ЗСУ і окупантів при звільненні Харківщини

06:14  Україна

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: президента поранено

05:53  Україна

У Лондоні розпочалася церемонія прощання з Єлизаветою II

19:49  Світ

Ракетний удар по Кривому Рогу: всі подробиці

19:05  Україна

Міська рада Черкас просить захистити голову військової адміністрації від нападків нардепів

18:04  Україна

Наказ 222: російське командування розпорядилося розгортати загороджувальні загони

16:45  Україна

Після поразки в Україні Путін має кілька варіантів: вони названі

16:33  Світ

«Слугу народа» от Золотоноши обвинили в коррупции и саботаже

16:30  Україна

У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами

14:47  Світ

Где заказать продукты в Комфорт Тауне: ТОП-5 служб

14:02  Україна

Російські прикордонники під Бєлгородом кинули пости та відступили від кордону

13:32  Світ

Зеленський приїхав в Ізюм

13:02  Україна

Путін відкинув можливу мирну угоду з Україною на початку війни, – Reuters.

12:44  Світ

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС: що це означає

11:58  Україна

ЗСУ розгромили полк російських десантників під Бахмутом

07:01 Україна

Данілов розповів про втрати ЗСУ і окупантів при звільненні Харківщини

06:14 Україна

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: президента поранено

05:53 Україна

Після поразки в Україні Путін має кілька варіантів: вони названі

16:33 Світ

У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами

14:47 Світ

Російські прикордонники під Бєлгородом кинули пости та відступили від кордону

13:32 Світ

Стало відомо про покарання причетних до виконання «Ой у лузі…» на весіллі в Бахчисараї

10:55 Україна

Названо єдине місце на фронтах, де росіяни намагаються наступати

05:56 Україна

Через дефіцит чорнила в Росії з товарів приберуть дату виробництва та термін придатності

17:39 Світ

Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

14:49 Світ

Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

12:34 Світ