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05:53 15 Сентября 2022 348 Комментарии
Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: президента поранено
Автомобіль з президентом України Володимиром Зеленським потрапив у ДТП у Києві.
Авто Зеленського потрапило в ДТП в Київі
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.
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«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу.
Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.
Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.
Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці», – зазначив Никифоров.
Тэги: Киев, дтп, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський, Київ
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