В США обговорюють нові санкції проти Росії, як проти країни-терориста

Адміністрація президента Байдена веде обговорення з Конгресом США запровадження проти Росії нових санкцій, які були б аналогічні оголошенню РФ країною-спонсором тероризму.

Прайс розповів про позицію адміністрації Байдена щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму



Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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За його словами, з перших годин після вторгнення РФ в Україну 24 лютого США з партнерами оголосили низку пакетів санкцій, спрямованих не тільки проти президента РФ Володимира Путіна та його помічників у Кремлі, але також і «поплічників та інших осіб, які їх підтримують».

«Ми збираємось продовжувати це робити. І в нас навіть останніми днями тривали дискусії з Конгресом про кроки, які були б доцільними і, що важливо, ефективними для використання, оскільки ми продовжуємо збільшувати витрати Російської Федерації за її жорстоке вторгнення», — сказав Прайс.

Він пояснив, що відмова США визнавати Росію країною-спонсором тероризму пов’язана з побоюваннями, що таке рішення матиме непередбачувані наслідки. Зокрема РФ може заборонити неурядовим гуманітарним організаціям доставляти допомогу в окуповані Росією регіони України чи знову заблокувати українські порти і завадити роботі «зернового коридору».

За словами Прайса є інші підходи, щоб притягнути російську економіку та російський уряд до відповідальності, без ризику таких непередбачених наслідків.

«Є кроки, які ми вже ухвалили, і кроки, які ми можемо вжити й обговорюємо з Конгресом, які б мали наслідки, аналогічні тим, що передбачені законом про держави-спонсори тероризму, без небажаних наслідків», — сказав речник Держдепу.

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