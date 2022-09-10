Главная » Україна » Суспільство
09:21 15 Сентября 2022 37 Комментарии
Готуються оборонятися: росіяни зариваються у Сватовому та Троїцькому
Звільнення Луганщини за сценарієм Харківської операції малоймовірне, оскільки окупанти готуються тут до міцної оборони.
Росіяни готуються до оборони на Луганщині
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
“ін зазначив, що тривають важкі бої на багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині.
Харківський миттєвий сценарій не повториться. За нашу область доведеться тяжко битися.Росіяни готуються до оборони”, – зазначив він.
Втім Гайдай додав, що окупанти мають проблему – в них закінчується «гарматне м‘ясо», тож зараз збирають чоловіків по тюрмах.
Тэги: Луганск, Сергей Гайдай, Сергій Гайдай
Loading...
Новости по теме
ТОРРосіяни все ще не можуть захопити повністю Луганщину
27.07.2022 11:26
ТОРЧерез нестачу боєприпасів на Донбасі окупанти активізували ДРГ
13.07.2022 10:01