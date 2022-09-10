Готуються оборонятися: росіяни зариваються у Сватовому та Троїцькому

Звільнення Луганщини за сценарієм Харківської операції малоймовірне, оскільки окупанти готуються тут до міцної оборони.

Росіяни готуються до оборони на Луганщині



Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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“ін зазначив, що тривають важкі бої на багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині.

Харківський миттєвий сценарій не повториться. За нашу область доведеться тяжко битися.Росіяни готуються до оборони”, – зазначив він.

Втім Гайдай додав, що окупанти мають проблему – в них закінчується «гарматне м‘ясо», тож зараз збирають чоловіків по тюрмах.

Тэги: Луганск, Сергей Гайдай, Сергій Гайдай