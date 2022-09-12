У Німеччині хочуть прискорити відправку Україні танків

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до швидких рішень щодо постачання Україні німецьких танків.

Німецькі Leopard 2 скоро можуть з'явитися в Україні



Про це повідомляє Die Zeit.

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Бербок також додала, що таке рішення може бути ухвалене лише спільно, «у коаліції та на міжнародному рівні».

«Я не думаю, що в критичній фазі, в якій зараз є Україна, це рішення слід відкладати надовго. Наші постачання зброї допомагають рятувати людські життя», – сказала вона.

За словами міністра, Німеччина має постійно запитувати себе, чим вона ще може допомогти визволенню українських населених пунктів та порятунку життів.

На запитання, чи вона розуміє, що Україна зацікавлена ​​в німецьких танках Leopard 2, Бербок відповіла ствердно.

Міністр закордонних справ заявив, що допомога Німеччині в галузі озброєнь має насамперед зосередитись на тому, щоб доставити більше обладнання, яке вже «так ефективно допомагає». Йдеться також про засоби ППО, артилерію та ракетні установки.

Крім того, вона звернула увагу на необхідність посилити допомогу з ремонтом техніки та постачанням боєприпасів.

Тэги: Германия, Анналена Бербок, Німеччина