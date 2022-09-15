Путін стурбований пияцтвом у своєму оточенні

Чиновники з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна почали спиватися на тлі війни, і це його турбує.

Путіна турбує пияцтво в оточенні



Про чергову проблему у Кремлі написала Медуза.

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Серед причин, які спонукали високопосадовців пити, джерела видання називають бажання впоратися зі стресом від санкцій та шкоди економіці Росії. Поступово алкоголь став невід’ємною частиною життя багатьох із них.

«У лютому присіли на склянку. Багато хто втягнувся», — прокоментував ситуацію високопоставлений співрозмовник видання.

Інше джерело додало, що згубна звичка зловживати алкоголем спостерігається серед міністрів, їхніх заступників та навіть віце-прем’єрів. Багато п’ють в адміністрації президента та Раді безпеки, проблема спостерігається і серед топ-менеджерів держкорпорацій.

«Спочатку Путін вважав, що санкції та його рішення розпочати війну проти України не завдадуть великої шкоди країні і не стануть великими проблемами для чиновників. Однак зараз президента дуже турбує стан деяких людей із його ближнього кола. Почалося все у перші місяці війни, чиновники через стрес не знали, що робити, і активно вживали алкогольні напої», — пояснило джерело.

Пияцтво стало проблемою серед вищих чиновників РФ через те, що за згубною звичкою прийшли і проблеми з дисципліною.

За інформацією співрозмовника, нині чиновники можуть перестати виходити на зв’язок перед важливими заходами або вкрай плутано доповідати щось на широку публіку.

При цьому Путін, як і раніше, не виявляє рішучості і не звільняє їх за провини, обмежуючись м’якими натяками та м’якими вимогами припинити так поводитися, резюмувало джерело ЗМІ.

Тэги: Россия, Росія