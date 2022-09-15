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19:15 15 Сентября 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Рада МАГАТЕ закликала Росію забратися із Запорізької АЕС

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із закликом до Росії вивести сили з території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомило Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

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За інформацією агентства, сім із 35 представлених у Раді країн утрималися від голосування, дві держави — Росія та Китай — виступили проти ухвалення резолюції.

Документ закликає Москву припинити будь-яку діяльність на території ЗАЕС або на будь-якому іншому ядерному об’єкті України.

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