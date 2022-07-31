В Кривому Розі після удару по дамбі почервоніла річка: у чому причина

Після удару окупантів по дамбі біля Кривого Рогу вода в річці Інгулєць почервоніла.

Інгулець біля Кривого Рогу став червоним



Дивні і зловісні фото з’явилися в мережі і декого налякали.

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Але, за словами спеціалістів, це природній процес. Через часткову руйнацію дамби рівень води піднявся і розмив узбережжя.

В складі його грунту дуже багато червоної глини, яка і пофарбувала воду.

Тэги: кривой рог, Кривий Ріг