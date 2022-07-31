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13:39 16 Сентября 2022 0 Комментарии
В Кривому Розі після удару по дамбі почервоніла річка: у чому причина
Після удару окупантів по дамбі біля Кривого Рогу вода в річці Інгулєць почервоніла.
Інгулець біля Кривого Рогу став червоним
Дивні і зловісні фото з’явилися в мережі і декого налякали.
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Але, за словами спеціалістів, це природній процес. Через часткову руйнацію дамби рівень води піднявся і розмив узбережжя.
В складі його грунту дуже багато червоної глини, яка і пофарбувала воду.
Тэги: кривой рог, Кривий Ріг
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