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Главная » Україна » Наука і техніка
13:39 16 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кривому Розі після удару по дамбі почервоніла річка: у чому причина

Після удару окупантів по дамбі біля Кривого Рогу вода в річці Інгулєць почервоніла.

Інгулець біля Кривого Рогу став червоним

Дивні і зловісні фото з’явилися в мережі і декого налякали.

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Але, за словами спеціалістів, це природній процес. Через часткову руйнацію дамби рівень води піднявся і розмив узбережжя.

В складі його грунту дуже багато червоної глини, яка і пофарбувала воду.

Річка почервоніла через червону глину

Річка почервоніла через червону глину

Червона річка трохи налякала місцевих мешканців

Червона річка трохи налякала місцевих мешканців

Тэги: кривой рог, Кривий Ріг
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